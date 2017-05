Økt tilskudd til strandrydding, forskning og politiutstyr

Tilskuddet på sju millioner kroner til arbeid mot forsøpling er i tillegg til de 35 millionene som ble bevilget i inneværende års statsbudsjett, heter det i en pressemelding fra Miljødirektoratet. I fjor var potten var på 15 millioner.

– En av de største miljøutfordringene globalt er forsøpling av havet, og dessverre blir det mer av det. Marin forsøpling og spredning av mikroplast i havet forverrer det marine økosystemet, naturmangfoldet og en bærekraftig utvikling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Strandrydding

Pengene går blant annet til stiftelsen Hold Norge Rent, og opptrapping av forsøksprosjektet «Fishing for litter». Det siste innebærer at fiskere leverer avfall på land, uten å måtte betale for det.

Over 20 millioner kroner av potten skal gå til strandrydding over hele landet. Seks millioner kroner går til pilotprosjekter for båtvaskeanlegg og ni millioner kroner går til kartlegging, holdningsskapende og forebyggende arbeid.

Politiutstyr

Regjeringen gir også 100 millioner kroner ekstra til utstyr til politiet, ifølge Aftenposten.

– Med så mange nye folk i politiet er det et etterslep på utstyr, det er et etterslep på ny teknologi og annet, sa statsminister Erna Solberg (H) onsdag.

– Det handler om alt fra jakker til iPader og iPhoner, men særlig gjelder det selvfølgelig å få oppgradert bilparken, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt sier at 80 prosent av politiets midler går til lønn, 10 prosent til drift og de resterende 10 til bygg og anlegg.

– Når budsjettene blir stadig trangere, er det investeringer som blir salderingsposten. Dette blir godt mottatt, sier Hasseldal til avisen.

Svalbard

Regjeringen har i revidert budsjett også bevilget 12 millioner kroner ekstra til forskningsmiljøet på Svalbard, skriver avisa Nordlys. Lokalsamfunnet i Ny-Ålesund er hovedsenter for norsk forskning på Svalbard, og administrasjons- og servicebygget er møteplassen for forskerne som oppholder seg i bosettingen.

– Forskermiljøet i Ny-Ålesund er verdensledende. Bygningsmassen har begynt å skrante, og da er det flott å kunne bidra til bedre rammer rundt forskningsmiljøet, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H).

Regjeringen har allerede bevilget 20,5 millioner kroner til et nytt forskningsbygg i Ny-Ålesund.

