Åmli-drapet: Drapssiktet kvinne løslates

– Siktelsen opprettholdes, men det er vurdert slik at vilkårene for fengsling ikke lenger er til stede, og at det vil være uforholdsmessig å fortsatt holde henne varetektsfengslet, opplyser politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt.

Kvinnen og hennes samboer i slutten av 30-årene ble pågrepet i februar og siktet for forsettlig drap eller medvirkning til drap i Åmli. Da hadde den 45 år gamle broren ikke vært sett på lenge.

Kvinnen ble fremstilt for varetektsfengsling 16. februar i år etter pågripelsen 14. februar.

Den siktede mannen er fremdeles varetektsfengslet. Han erkjenner at det var han som tok livet av 45-åringen, men erkjenner ikke straffskyld for forsettlig drap. Han har sagt at han skjøt for å berge sitt eget liv. Heller ikke kvinnen erkjenner straffskyld.

