Politiet undersøker om det kan være flere overgrepsofre i barnehage på Romerike

Øst politidistrikt Romerike understreker alvoret i saken ved å påpeke at den siktede er ansatt i en barnehage, og at fornærmede skal ha blitt utsatt for overgrep i barnehagens åpningstid. Det er ikke kjent hvilken barnehage eller hvilken kommune på Romerike det er snakk om.

Anmeldelsen kom inn til politiet i forrige uke, og etterforskningen er fortsatt helt i de innledende fasene, understreker politiadvokat Kristine Kiær. Sentralt i den videre etterforskningen er blant annet å kartlegge om den ansatte har forgrepet seg også på andre barn i barnehagen, bekrefter hun overfor NTB.

– Vedkommende er avvisende til at noe har skjedd, sier siktedes forsvarer, advokat Dag Svensson, til Romerikes Blad.

Ber foreldrene undersøke

De foresatte fikk under et informasjonsmøte mandag utdelt en oppskrift på hvordan de skal få barna sine til å fortelle om hendelser og handlinger som kan være straffbare. Kiær understreker at politiet så langt ikke har indikasjoner på at siktede har forgrepet seg på flere enn ett barn.

– Dette er en stor barnehage, og vi går bredt ut. Vi har bedt de foresatte snakke med sine barn, og gitt dem en bruksanvisning på hvordan dette skal gjøres, sier Kiær til NTB.

Siden etterforskerne holder muligheten åpen for at det kan være flere fornærmede, har de gått ut med svært få opplysninger om overgrepssaken i en barnehage på Romerike.

Frykter påvirkning

Kiær bekrefter at én ansatt ved barnehagen er siktet for seksuelle overgrep mot ett barn. Hun vil ikke oppgi kjønn og alder verken på barnet eller den ansatte, eller si noe om omfanget av overgrepene siktelsen bygger på.

– Vi er opptatt av at foreldrene ikke skal være påvirket når de snakker med barna sine, slik at den tilbakemeldingen barna gir er så upåvirket, ren og objektiv som mulig, sier Kiær.

Det er gjennomført flere avhør i saken, og det er også foretatt tilrettelagt avhør av barnet anmeldelsen gjelder.

Ikke varetektsfengslet

Politiet mottok anmeldelsen fra kommunen i forrige uke. Den siktede ble pågrepet, men politiet har ikke funnet grunnlag for å fremstille den siktede for varetektsfengsling. Det er verken fare for at bevis skal bli ødelagt, at siktede skal stikke av eller at personen skal forgripe seg på barn igjen «basert på de opplysningene vi har i saken», utdyper Kiær.

– Det er ikke noen automatikk i at man blir framstilt for varetektsfengsling når man blir siktet for seksuelle overgrep, sier hun.

Barnehagen har suspendert den ansatte, som ikke er kjent for politiet fra før. Politiet har ikke opplysninger som tilsier at det er flere fornærmede i saken.