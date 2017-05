NRK anmeldt for skadeverk på Monolitten

Bakgrunnen for anmeldelsen er innspillingen av programmet «På tro og Are» da det ble sølt olje og salt på og rundt søylen for å gjenskape et ritual.

Skadeverket ble utført tirsdag 25. april. Kulturetaten ble gjort oppmerksom på saken dagen etter.

Selv om det har blitt påført absorberende materiale, som til en viss grad har bøtet på skadene, er resultatet til dels tydelige og skjemmende flekker, heter det i en pressemelding fra kulturetaten.

Vigeland-museets konservatorer kan på det nåværende tidspunkt vanskelig uttale seg om de langsiktige konsekvensene, heter det.

