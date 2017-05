Varetekt for dødsvoldssiktet far i Ørje

Siden den siktede samtykket til å bli fengslet, avgjorde Fredrikstad tingrett mandag spørsmålet om fengsling som såkalt kontorforretning. Dermed slapp partene å møte.

«Det er nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis i saken ved å påvirke sentrale vitner. Det skal foretas flere avhør av nære familiemedlemmer. Omstendighetene omkring hendelsen og tiden forut for den må avklares nærmere», heter det i kjennelsen.

Den siktede faren er underlagt brev- og besøkskontroll i hele perioden.

Politiet i Østfold rykket ut med flere patruljer da de fikk en nødtelefon fra en bolig i sentrum av Ørje rett før klokka 1 natt til søndag. I samtalen framkom det at en sønn brukte vold mot foreldrene med et slagvåpen. Det var den nå pågrepne mannen som varslet politiet. Sønnen ble erklært død like før klokka 2.

Mannens kone og moren til avdøde ble søndag avhørt av politiet. Hun ble innlagt på sykehus med lettere skader.

I samtaler med politiet søndag hevdet den siktede faren at han handlet i nødverge, melder NRK.

– Han presiserer at han var i en nødvergesituasjon. Han var nødt til å reagere som han gjorde for å beskytte seg og sin familie, sier politiadvokat Arild Eikaas i Øst politidistrikt.

(©NTB)