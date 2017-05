Tre måneder av dommen er gjort betinget med en prøvetid på to år, skriver Stavanger Aftenblad.

27-åringen hevdet at hun ble voldtatt av en navngitt person i et MC-lokale i Rogaland. Sistnevnte ble siktet for forholdet. Først et år etter anklagene, som ble fremmet i et avhør i desember 2015, valgte kvinnen å trekke dem.

