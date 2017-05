Mann til sykehus etter ATV-ulykke

Politi og ambulanse rykket ut til Grindlandsvegen i Songdalenetter å ha fått melding om ulykken klokka 23.12 lørdag kveld.

Politiet opplyser at mannen er kjørt til sykehus, men at skadeomfanget er ukjent. Han er mistenkt for å ført terrengkjøretøyet i påvirket tilstand.

(©NTB)