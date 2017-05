Hastemøte om sikkerheten i Oslofjordtunnelen

Politikerne i Buskerud har i lang tid sett svært alvorlig på sikkerhetssituasjonen i tunnelen og ba i det siste fylkesutvalgsmøtet om få fortgang i å etablere fast vakt med brannbil og tungbergingsbil ved tunnelen.

– De to brannene de siste ukene viser, sammen med alle stans for øvrig i tunnelen, at dette er høyst nødvendig, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Ryberg sier han ikke vil sitte stille og se på situasjonen og har sammen med fylkesordfører Anette Solli i Akershus tatt initiativ til et møte med Statens vegvesen alt på tirsdag.