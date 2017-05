Jensen advarer mot «hodeløse innvandringseksperiment» 

– Når året er omme, vil det siden 2011 ha kommet opp mot 100.000 familieinnvandrere til Norge. Vi må stramme inn. Dette kan ikke fortsette. Vi kan ikke stikke hodet i sanden, sa Jensen i talen til Frps landsmøte på Gardermoen fredag.

Så gikk hun til frontalangrep på Arbeiderpartiet.

– Landet vårt har ikke råd til nye hodeløse innvandringseksperiment, fastslo Frp-lederen med henvisning til vedtaket på Aps landsmøte for to år siden om å ta imot 10.000 kvoteflyktninger fra Syria.

– Vi så konsekvensene av det med egne øyne, sa Jensen og antydet med det at den store tilstrømmingen av flyktninger til Norge i 2015 hadde sammenheng med vedtakene som ble fattet av Ap og andre partier.

Stolt av Norge

Innvandringspolitikk var det første store enkelttema Jensen dvelte ved i en tale der hun høyt og tydelig postulerte at hun er stolt av Norge og den norske kulturarven.

– Vi skal ikke unnskylde oss selv for måten vi lever våre liv på. Vi skal møte nye kulturer med krav om å tilpasse seg slik vi lever her i Norge, sa Jensen og slo fast at dette er å ta integrering på alvor.

– Vi må ikke unnskylde oss for hvem vi er. Vi skal ikke skamme oss for rikdommen Norge har, eller hvordan vi lever våre liv. At norske familier bor i egen bolig med varmekabler i gulvet. Har bil og drar på ferie til syden er et tegn på at Norge er et godt land å bo i, sa Jensen.

Konsekvenser

Høy innvandring har store konsekvenser for Norge, fortsatte Frp-lederen, som mener innvandrertettheten mange steder i landet er for stor.

– Vi kan ikke ta imot flere enn vi klarer å integrere, sa Jensen og viste på nytt til Sverige, et land flere Frp-politikere stadig referer til i innvandringsdebatten.

Sverige har lukket øynene i år etter år. Vi kjenner historiene om segregering, kjønnsdeling og boligområder, hvor politi og brannvesen møtes med steinkast, sa hun.

– Det er en grunn til at de som har ansvaret for den mislykkede svenske innvandringspolitikken, er invitert til å gi råd på Arbeiderpartiets landsmøte, ikke på vårt, framholdt hun.

(©NTB)