Tunge kjøretøy forbys i hovedprosesjonen på 17. mai i Bergen

17. mai-komiteen i Bergen forteller at de har vært bekymret over at kjøretøyene som deltar i hovedprosesjonen har blitt større og større for hvert år. Nå vil de forby tunge kjøretøy som sliter med å komme rundt i svingene, fra å delta, skriver Bergens Tidende.

–I år har vi gjort en ekstra innsats for å få ned størrelsen, og vært enda hardere på at folk må stille med mindre kjøretøyer, sier leder for 17. mai-komiteen i Bergen, Erik Næsgaard, til avisen.

Komiteen fastholder imidlertid at det ikke har noe med terrorfrykt å gjøre. Det ansvaret legger de på politiet, som på sin side sier de er svært fornøyde med tiltaket.

–Det er bra at det ikke vil være lastebiler eller tunge kjøretøyer i prosesjonen 17. mai, uavhengig av trusselbildet. Helst ser vi at de fjernes for godt på grunn av sikkerheten, sier Morten Ørn, leder på fellesoperativ enhet ved Vest politidistrikt, til samme avis.

Samtidig opplyser han at de vil iverksette ekstra tiltak, som blant annet innebærer flere avsperrede gater og mer synlig og bevæpnet politi, i hele distriktet på nasjonaldagen. Politiet sier imidlertid at det ikke foreligger noen konkret trussel mot feiringen.

