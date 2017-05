Politiet ferdig med å etterforske Søndre Land-drapet

Videre opplyser politiet at de tre siktede i saken, en 44 år gammel kvinne, hennes 20 år gamle sønn og hennes 35 år gamle ekskjæreste, var i fengslingsmøter i Gjøvik tingrett torsdag.

Tingretten har besluttet at den 36-årige mannen, som i januar erkjente straffskyld for medvirkning til drapet, varetektsfengsles i ytterligere åtte uker. De to øvrige kjennelsene er foreløpig ikke klare, skriver politiet i en pressemelding.

Nils Olav Bakken (49) fra Dokka i Nordre Land ble funnet død og sterkt forbrent i et bål ved en skogsvei i Søndre Land i Oppland lørdag 3. september i fjor. Politiet mener 49-åringen ble drept natt til denne lørdagen.

Alle de tre siktede ble pågrepet i midten av november etter to måneders etterforskning. Både kvinnen og hennes sønn har avgitt forklaringer som knytter dem til drapet. Kvinnen har nektet straffskyld, mens 20-åringen ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet.

Det er planlagt at rettssaken vil gå for Gjøvik tingrett i uke 25 og 26. Det er satt av 10 dager til saken, der Jacob Ringsrød er ny forsvarer for mannen i 20-åra, mens Per Espen Lind fortsatt er forsvarer for 36-åringen, og Arnor B. Ilstad fortsatt er forsvarer for kvinnen.

