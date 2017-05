Kristiansund havn må tilbakebetale nesten 18 millioner

I første omgang betyr departementets vedtak at Kristiansund og Nordmøre havn må betale tilbake 17,6 millioner kroner til rederier for overfakturering fra 2012 til 2015. For Hurtigruten, som betaler rundt 110 millioner kroner i havnerelaterte kostnader hvert år, er beløpet på rundt 2 millioner kroner, opplyser rederiet til NTB.

Striden dreier seg om hva havnene skal kunne inkludere i anløpsavgiftene som rederiene skal betale for at deres skip skal kunne anløpe havnene. Hurtigruten opplyser at de opplevde det de beskriver som en bekymringsfull vekst i havnekostnadene etter at den nye havneloven trådte i kraft. Etter at revisjonsselskapet KPMG avdekket omfattende feil i anløpsavgiftsregnskapene, har Hurtigruten krevd tilbakebetalt flere titalls millioner kroner fra i alt 29 norske havner.

21 havner klaget inn

KPMGs rapporter viste systematisk overfakturering i en lang rekke havner, blant annet i Kristiansund, Tromsø, Molde, Ålesund og Harstad. Men havnene valgte i samråd med havneforeningene å ignorere rapportene, og avviste innvendingene blant annet Hurtigruten har hatt mot overfaktureringen.

Departementet fastslår nå at anløpsavgiften kun kan dekke visse spesifikke kostnader, og ikke store deler av driftskostnadene, slik Kristiansund og Nordmøre havn har gjort. 21 havner er klaget inn til Kystverket, og Kristiansund og Nordmøre havn er én av to havner som har fått full stans i innkreving av anløpsavgift.

I vedtaket slår departementet også fast at Kystverket, som havnenes tilsynsorgan, kan overprøve havnenes egne vurderinger.

– Dette viser igjen at vårt krav om en opprydding i norske havner er helt på sin plass og kritisk viktig. Ekstra alvorlig blir det når havnesjefene, Norsk Havneforening og KS Bedrift Havn konsekvent har forsvart denne ulovlige praksisen, ikke bare i Kristiansund, men langs hele kysten, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Møtt med trusler

Rederiet peker på at det i konflikten med Kristiansund og Nordmøre havn er blitt avslørt omfattende feil i faktureringen. Det vises blant annet til at representasjon og reklamekjøp er blitt belastet anløpsavgiften som kreves av alle havnens brukere.

– Vi ba om dokumentasjon på at havneforvaltningen driver etter loven, men ble altså møtt med trusler. Det nye vedtaket fra Samferdselsdepartementet viser at vi har hatt rett hele veien. Vi forventer at havnene nå retter opp og tilbakebetaler for mye innkrevd avgift til brukerne, sier Skjeldam.

Hurtigruten mener havnene med havneforeningene i ryggen har ignorert både domstolene og Kystverket som tilsynsmyndighet, og ber nå myndighetene se nærmere på havneforeningens rolle i saken.

