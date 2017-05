Små utslag på Oslo Børs

Av de mest omsatte aksjene var det Aker BP, Rec Silicon og spesielt Golden Ocean Group som falt mest, med 2,72, 3,0 og 6,59 prosent. Tungvekterne Statoil, DNB og Telenor løftet seg ikke mer enn marginale 0,14, 0,29 og 0,07 prosent.

I Europa falt både CAC 40-indeksen i Paris og FTSE 100 i London med henholdsvis 0,17 og 0,41 prosent, mens DAX 30-indeksen i Frankfurt løftet seg med 0,08 prosent onsdag.

Prisen på nordsjøolje falt utover onsdagen, og ble ved børsens stengetid omsatt for 50,57 dollar fatet. Et fat amerikansk lettolje gikk for 47,23 dollar onsdag ettermiddag.

