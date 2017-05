Søviknes foreslår oljeutvinning i nye områder

Søviknes fremmer et forslag om dette under Frps landsmøte til helgen, melder NRK. Men Søviknes understreker at han fremmer forslaget som sentralstyremedlem i Frp, ikke som statsråd.

Han vil åpne for konsekvensutredning av havområder i Barentshavet nord – ved Svalbard, ved Jan Mayen og ved Møre snarest mulig med mål om å åpne for petroleumsvirksomhet.

– Jeg mener det er viktig at vi ivaretar våre naturressurser og ser på mulighetene for å bruke av dem til å skape arbeidsplasser og verdier for fremtidige generasjoner, sier Søviknes som mener det er dårlig ressursforvaltning å la oljen bli liggende.

Forslaget møter motstand både i Naturvernforbundet og Norges Fiskarlag. Venstres Ola Elvestuen betegner de foreslåtte områdene som de mest sårbare vi har og sier forslaget er uaktuelt.

(©NTB)