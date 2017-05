Rein fra Hemsedalsfjellet hadde ikke skrantesyke

– Hva som var årsaken til at dyret fremsto som sykt, er foreløpig ukjent. Simla skal obduseres torsdag, opplyser kommunikasjonssjef Asle Haukaas ved Veterinærinstituttet til Nationen onsdag ettermiddag.

Dyret var en del av en villreinflokk i Nordfjella, hvor det tidligere er påvist skrantesyke.

– Dette nye tilfellet skyldes at man har økt beredskapen gjennom gjeting og observasjoner langs veien. Miljødirektoratet har tatt til orde for uttak av bukker og det var vel i den sammenhengen at simla ble skutt fordi den ikke fulgte flokken, sier forsker og skrantesykekoordinator Jørn Våge til NTB.

– Prøven var negativ. Hva som feilte det, vet vi ikke. Men det er ikke uvanlig at hjortedyr blir syke etter vinteren, sier Haukaas.

Reinen var svært avmagret og ble hengende etter flokken da tamreineier Runar Bjøberg og Petter Braaten fra Statens naturoppsyn valgte å ta den ut. Instituttet mottok dyret tirsdag kveld.

Mattilsynet gikk 19. april inn for å avlive hele villreinstammen på vel 2.000 dyr i Nordfjella for å hindre smitte. Våge sier at diskusjonen har pågått lenge om hvorvidt flokken må avlives.

– Vi venter på den forvaltningsmessige reaksjonen på sykdommen. Den økte beredskapen har ført til at det er lavere terskel for å ta ut dyr, sier han.

I Landbruksdepartementet får NTB onsdag opplyst at statsråden foreløpig ikke har bestemt seg i saken.

