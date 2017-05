Kvinner dominerer innen høyere utdanning

Forskjellen er størst for høyere utdanninger på lavere nivå, der kvinner fullførte 63 prosent av utdanningene.

Andelen menn som fullfører høyere utdanning har ligget stabilt på 39 prosent de siste fem årene.

I studieåret 2015/16 ble det fullført om lag 46.700 utdanninger i høyere utdanning. Dette er en økning på 28 prosent de siste ti årene. Om lag 31.600 utdannelser ble fullført på lavere nivå, 13.700 på høyere nivå og 1.370 doktorgrader.

På det høyeste nivået, blant doktorgradsstudentene, er det like mange menn som kvinner som avsluttet utdanningen, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Marianne K. Andenæs, sier tallene gjenspeiler den generelle kjønnsfordelingen i høyere utdanning. Hun mener det er viktig at sammensetningen blant studentene gjenspeiler befolkningen.

– God kjønnsbalanse er viktig både på et overordnet nivå og på studieprogramnivå. For eksempel innenfor helsefagene, lærerutdanning og realfagene er kjønnsbalansen skjev. Det er viktig å identifisere årsakene til skjev rekruttering og iverksette tiltak for å bedre den, mener Andenæs.

