Ap: Rapport om ventelister gir ikke svar på det vesentligste

– Jeg ville tenkt at det ville være naturlig å snakke med dem som er berørt av disse sakene og få klarhet i hva som er skjedd. Det er jo vesentlig å vite om det er slik ved enkelte sykehus at de må gjøre ting de ikke har lyst til for at det skal se bra ut på papiret, sier helsepolitisk talsmann Torgeir Michalsen til NTB.

Helsedirektoratet har undersøkt hvordan helseforetakene praktiserer reglene som sier når pasienter har rett til utredning og behandling hos spesialist. Helseminister Bent Høie (H) ba om gjennomgangen etter at det ble avdekket at en stadig større andel av pasienter som henvises til spesialist, blir sendt videre til utredning framfor behandling. Det har skapt mistanke om henvisning til utredning brukes for å fjerne pasienter fra ventelistene før de har fått behandlingen de har krav på.

– Jeg skal ikke avvise at det skjer, sier avdelingsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet. Men han sier det ikke var en del av mandatet å undersøke om og i hvor stor grad det skjer,

-Typisk!

– Det er typisk. Jeg har ikke lest mandatet, men det sier jo alt. Hvis det er sånn at mandatet gjorde at direktoratet ikke kunne gå inn i problemstillingen, så viser det den store svakheten ved gjennomgangen, sier Senterpartiets Kjersti Toppe.

Torgersen forsøker overfor NTB å forklare hvorfor det ikke er mulig for direktoratet å undersøke påstandene om ventelistetriksing, som Dagens Medisin og flere andre medier har skrevet om.

– Da må vi ned i enkeltsakene og gjøre vurderinger og det gjør vi ikke i denne type saker, sier Torgersen.

Både han og helseminister Høie mener det er opp til helseforetakene selv å undersøke dersom det er mistanke om slikt juks. Fylkesmannen og Helsetilsynet kan også undersøke, dersom det er mistanke om lovbrudd, påpeker Torgersen.

Direktoratet konkluderer med at en større andel pasienter blir sendt til videre utredning etter første kontakt med spesialisthelsetjenestene. Men årsaken er ikke juks. Hovedgrunnen er at pasientene skal få vurdert bedre hvilken behandling de skal få. Det skyldes utvikling av flere alternative behandlinger og at sykehusene som følge av dette igjen har fått nye regler for oppfølging av hver enkelt pasient, oppsummerte Torgersen.

-Den utviklingen er til det beste for pasienten, konkluderer helseminister Høie, som er fornøyd med rapportens funn og konklusjoner.

– Hvis det er enkeltavdelinger eller enkeltleger som har en praksis som er i strid med loven, så er det den enkelte leders ansvar å rydde opp, konstaterer statsråden, som sier han har gitt tydelig beskjed om det til helseforetakene.

Vil forenkle loven

Rapporten konkluderer med at pasientene får reell oppstart av «pasientforløpet» når de kommer til spesialist. Men det påpekes at reglene for henvisning til utredning eller behandling tolkes ulikt ved ulike helseforetak og at registreringssystemene også skaper forskjeller.

Helsedirektoratet foreslår at registreringspraksisen forbedres og at regelverket forenkles, blant annet ved å oppheve skillet mellom rett til utredning og rett til behandling.

Toppe tar direktoratets konklusjoner «med en liten klype salt», men er glad for rapportens anbefalinger. Hun har nylig foreslått en lovendring som sier at det bare skal være én frist for helsehjelp, og ikke skille mellom «avklarte og uavklarte tilstander».

