1.000 nye byråkrater med Frp og Høyre i regjering

– Vi har gjort mye, men har på ingen måte kommet langt nok. Det er en skute som det tar lang tid å snu. Men veksten er mye lavere nå enn den var før, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen til Aftenposten.

Frps Anders Anundsen skrev i et leseringlegg under valgkampen i 2013 at «Fremskrittspartiet er bekymret for at en stadig økende andel av Norges yrkesaktive er ansatt i offentlig administrasjon». Samtidig gikk Siv Jensen hardt ut mot byråkratveksten under den rødgrønne regjeringen.

I Høyres og Frps regjeringsplattform etter valgseieren ble avbyråkratisering og effektivisering av offentlig sektor forankret. Selv om fallende inntekter og økte utgifter i statsøkonomien har forsterket dette behovet, viser tall fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) at det i fjor var totalt 1.018 flere ansatte i direktoratene og departementene enn fire år tidligere.

Difi forklarer veksten blant annet med at det er opprettet et nytt direktorat for e-helse og at andre direktorater har fått økt ambisjonsnivå.

