Undersøkelse: Nesten to av tre mener russefeiringen bør dempes 

Respons Analyse har undersøkt folks holdninger til russetiden. Undersøkelsen er gjennomført på vegne av alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL, og 1.013 personer i alderen 18 til 79 har svart.

I undersøkelsen kommer det fram at 17 prosent av de spurte mener russetiden bør avskaffes. 65 prosent mener at det er en velfortjent feiring, men at den bør begrenses. 49 prosent av de spurte i aldersgruppa 18 til 24 år mener feiringen bør begrenses.

– Disse tallene viser at selv om man unner ungdommen en feiring, så er folk flest lei av at russen skal ha frikort til å oppføre seg på måter som kan skade dem selv eller andre. Russetiden har alltid handlet om å tøye grenser, men på ett eller annet tidspunkt bør vi stoppe opp og tenke gjennom hvordan denne feiringen har utartet, sier daglig leder Kari Randen i AV-OG-TIL i en pressemelding.

4 prosent vet ikke eller har ingen formening når de blir spurt om russefeiring. 14 prosent av de spurte svarer at de mener at russetiden er en velfortjent feiring. Det samme mener 39 prosent av de spurte mellom 18 og 24 år.

Randen oppfordrer foreldre til å være gode rollemodeller og samtalepartnere. Organisasjonen kommer også med gode råd til russeforeldre.

