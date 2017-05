Tidligere forsvarssjef vil kjempe mot regjeringens forsvarspolitikk

– Jeg er bekymret for at Hærens evne til å kunne kjempe reduseres så mye at den ikke er troverdig, sier Sunde til NRK.

Sunde har meldt seg inn i Senterpartiet etter fire år som pensjonist. Regjeringen skal bruke 165 milliarder kroner ekstra på Forsvaret de neste 20 årene, men Sunde er spesielt kritisk til regjeringens manglende investeringsplan for Hæren.

– Det er vesentlige byggeklosser i Hæren som nå mangler, sier Sunde og sier at det viktigste i hans tid som forsvarssjef var å utvikle og omstille ett forsvar, som inkluderte både Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Hæren.

– Hvis vi tar ett av disse og begynner å redusere det og ikke følge det opp, så vil alle de andre lide for det, sier Sunde, som nekter for at han er kandidat til å bli ny forsvarsminister, men sier han vil komme med råd.

– Jeg er ganske overrasket over at en nylig avgått forsvarssjef ikke har fulgt bedre med på langtidsplanen og debatten rundt den. Der Senterpartiet og den forrige regjeringen bygde ned Forsvaret, bygger vi opp med en kraftig økonomisk satsing, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Hun peker på at Sunde i sin tid som forsvarssjef foreslo et mye mindre heimevern enn det som i dag er vedtatt, i tillegg til sterke reduksjoner i Hæren.

