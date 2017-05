Lukket høring om terrorsikring 29. mai

Tema for høringen blir riksrevisjonens rapport som kritiserer mangelfull sikring av viktige offentlige bygg og regjeringens forsøk på å holde kritikken hemmelig.

Det var VG som først meldte om saken, etter at kontrollkomiteen møttes tirsdag.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) blir innkalt til den lukkede høringen. Søreide blir dessuten bedt om å ta med tidligere departementsråden Erik Lund-Isaksen.

– Han har skrevet en korrespondanse med riksrevisjonen som vi vil spørre han om, sier kontrollkomiteens leder Martin Kolberg (Ap) til NTB.

Sikkerhetstopper invitert

Også sjefene for etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde, og Politiets sikkerhetstjeneste, Benedicte Bjørnland, innkalles.

-Vi vil spørre dem om de har hatt en rolle i spørsmålet om hemmelighold og om deres syn på Riksrevisjonen rapport, sier Kolberg.

Riksrevisor Per-Kristian Foss blir dessuten invitert for å kaste lys over diskusjonene om hemmelighold mellom Riksrevisjonen og Forsvarsdepartementet. Han har tidligere uttalt til Dagens Næringsliv at Forsvarsdepartementet ønsket å beskytte Forsvaret og departementet mot kritikk ved å «sminke ord og uttrykk».

Riksrevisjonen laget et sammendrag av sin kritiske rapport som ikke inneholdt sensitive opplysninger og som dermed skulle kunne offentliggjøres, men Forsvarsdepartementet holder også denne hemmelig.

Komiteen holdt åpen høring om saken i mars. Da innrømmet både Søreide og statsminister Erna Solberg (H) at arbeidet med såkalt objektsikring har tatt for lang tid. Riksrevisjonen har blant annet påpekt at samarbeidet mellom Forsvaret og politiet er for dårlig.

Kolberg opplyser at politidirektør Odd Reidar Humlegård og heimevernssjefen Tor Rune Raabye også blir invitert til den lukkede høringen.

Lukket møte i plenum?

Det er ikke bestemt om komiteen skal skrive en åpen eller lukket innstilling fra sin behandling av saken. Dersom deler av innstillingen ikke kan offentliggjøres blir det nødvendig å ha et lukket møte i plenum, ifølge Kolberg. På spørsmål om det er uvanlig, svarer Kolberg:

– Det er nesten ingen som kan huske. Har det vært det, har det vært enkle ting. Dette er en komplisert sak, og det vil bli en meget stor praktisk utfordring for Stortinget. Men når flertallet ikke aksepterer avgradering av dokumentene kan vi lett havne der.

RegjeringspartieneHøyre og Frp samt KrF hindret flertall i Stortinget for å tvinge regjeringen til å avgradere Riksrevisjonens sammendrag av den kritiske rapporten.

