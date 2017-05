Domstoler skal avgjøre statsborgerskap

Dermed er det ikke lenger Utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI) som avgjør om et statsborgerskap skal trekkes tilbake eller ikke, ifølge kanalen.

Innstillingen gjør at regjeringen er tvunget til å legge fram et forslag til lovendring. I mellomtiden blir alle avgjørelser om statsborgerskap lagt på is.

Det var SV som tok initiativ til forslaget om domstolsbehandling. Både Ap og Venstre tok tenkepause under saksbehandlingen, men det er nå klart at alle partiene er enige om forslaget, bortsett fra regjeringspartiene Frp og Høyre.

