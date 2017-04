Ubudne gjester i Dyreparken i Kristiansand

–Det har litt vært hektisk fram til nå. Mange ungdommer har vært samlet flere steder. Det har ikke vært noen alvorlige hendelser, men jevnt med fyll, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane til NTB rundt klokka 2.

En av utrykningene var til Dyreparken i Kristiansand.

–Det var fem gutter som drev med noen lite gjennomtenkte guttestreker og hoppet over gjerdet. De hoppet ikke akkurat inn til løvene, og vi har ikke fått beskjed om at de var inne hos noen av dyrene. Men vi har bortvist dem fra stedet, sier Kleivane.

Det er opp til Dyreparken om de vil følge opp saken videre.

I Vennesla måtte politiet et stort antall ungdommer, deriblant flere russ om å snu, da de var på vei mot Vigeland Hovedgård for å feste sent fredag kveld. Etter midnatt var rundt 200 ungdommer tilbake på stedet og politiet ryddet plassen.

Flere andre fester er blitt avsluttet i politidistriktet i løpet av natten.

