Støre lover raske grep mot midlertidige ansettelser og sosial dumping

Kampen mot svekkede rettigheter i arbeidslivet er noe av det som står øverst på prioriteringslista dersom Arbeiderpartiet vinner valget i høst.

– Noe av det første Arbeiderpartiet vil gjøre i regjering er å forby de useriøse kontraktene ved lov, sa Støre da han talte under 1. mai-markeringen på Youngstorget i Oslo.

Støre gjentok dessuten sitt tidligere løfte om at Ap akter å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Nylig vedtok partiets landsmøte å endre loven som Høyre/Frp-regjeringen innførte for to år siden.

– Jeg har sagt det før og gjentar det i dag: Det mest midlertidige ved denne lovendringen er loven selv, sa Støre.

Bygg, transport, renhold, havn

Han lovet i stedet å forsterke og forbedre arbeidsmiljøloven og bekjempe sosial dumping. Han nevnte spesielt at loven ivaretar ansatte i byggebransjen, transportsektoren, renholdsbransjen og i havnene.

Arbeidsfolk skal behandles skikkelig i Norge, enten de er fra Lindeberg eller Litauen, fra Rommen eller Romania, understreket Ap-lederen.

– Noen kaller dette det nye arbeidslivet, men dette er ikke nytt. Før kalte vi det løsarbeidersamfunnet. Og dit skal vi ikke tilbake, sa han.

Høyres nestleder Jan Tore Sanner advarer Støre mot å snakke arbeidslivet ned. Han mener Støres tale var preget av mange slagord og lite handling.

– Den optimismen vi ser i arbeidsmarkedet er skjør, og jeg vil advare om at feil politikk kan kvele veksten og gi færre jobber fremover, sier han.

– Det siste landet trenger nå, er Aps skatteøkninger og reversering av viktige moderniseringstiltak, tilføyer Sanner.

– Gi bemanningsbyråene sparken

Også SV-leder Audun Lysbakken tok opp arbeidsmiljøloven i sin tale til folkemengden på Youngstorget.

– Vi må ta tilbake kontroll, og da må vi gi bemanningsbyråene sparken. De har fått sjansen til å vise at de kunne bidra til et seriøst arbeidsliv, de har misbrukt den, nå må de ut, sa Lysbakken.

Han mente ellers at høstens valg blir et generaloppgjør med de økende forskjellene i Norge, og nevnte barnefattigdom og enslige eldre med lave pensjoner som grupper som har kommet svekket ut.

– Mye på spill

I Kirkenes brukte LO-leder Gerd Kristiansen 1. mai-talen til å slå fast at svært mye står på spill nå.

– Arbeidsmiljøloven er kraftig svekket av Høyre og Frp, og de er ennå ikke ferdige med den, sa hun, og anførte at stadig flere opplever sine arbeidsplasser som truet av konkurranseutsetting, sentralisering og salg til utlandet.

Engasjementet i fagbevegelsen er sterkt nå, og det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor, fortsatte hun.

– Stadig flere havner utenfor arbeidslivet. Sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart arbeid brer om seg, sa hun.

