Mye ungdomsbråk natt til 1. mai

Ungdom står bak mange av hendelsene, deriblant i Tranby i Buskerud hvor en fest med 50–60 personer ble stanset av politiet.

I Troms måtte politiet rykke ut to ganger til samme fest, etter at deltakerne først nektet å slutte selv etter besøk av en patrulje. Men andre var mer samarbeidsvillige, og en russ i samme politidistrikt holdt motet oppe til tross for at han måtte overnatte i arresten.

–Overstadig russ innbrakt. Var ved godt humør og ble fornøyd da han fikk lovnad om å rekke frokost i morgen tidlig, skriver Troms politidistrikt.

Voldshendelser

Ved flere fester har det vært tilløp til slåssing, uten at det har resultert i alvorlige skader. I Finnmark ble en 18-åring slått i ansiktet på en russefest i Sandnesdalen.

–Han har muligens fått knekt nesen og vil selv oppsøke lege. Vi har navn på en mistenkt, opplyser politiet.

Også i hovedstaden rykket politiet ut til voldsepisoder i løpet av natten.

–Majorstua T-banestasjon: Slagsmål mellom flere personer. En person rispet med kniv. En antatt gjerningsperson pågrepet, kjørt arresten, skriver politiet på Twitter.

På et festlokale i Oslo sentrum ble en mann pågrepet etter å ha truet flere vektere og andre, samt ødelagt en dør.

Russebråk

I flere politidistrikt har det vært en rekke klager på støyende russ.

–Vi forsøker å håndtere så mange av disse vi har kapasitet til, forklarer politiet i Oslo.

I Troms kom det inn flere klager på bråk fra russ ved Pyramiden kjøpesenter.

–Vi har vært der og stengt av slik at folk kan få sove, opplyser politiet på Twitter.

Også den gamle flyplassen på Torp i Sandefjord er blitt brukt som festplass av russ i løpet av natten og politiet fikk klager om bråk og etter hvert også slåssing.

–Patruljene på stedet ga pålegg om at russen skulle forlate stedet, noe de etterkom. I en av bussene kom patruljen over mindreårige jenter, opplyser politiet i Vestfold.

–Jevnt med fyll

Politiet i Agder har også hatt mange utrykninger til bråk natt til 1. mai.

–Det har litt vært hektisk fram til nå. Mange ungdommer har vært samlet flere steder. Det har ikke vært noen alvorlige hendelser, men jevnt med fyll, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane til NTB rundt klokka 2.

En av utrykningene var til Dyreparken i Kristiansand.

–Det var fem gutter som drev med noen lite gjennomtenkte guttestreker og hoppet over gjerdet. De hoppet ikke akkurat inn til løvene, og vi har ikke fått beskjed om at de var inne hos noen av dyrene. Men vi har bortvist dem fra stedet, sier Kleivane.

Det er opp til Dyreparken om de vil følge opp saken videre.

I Vennesla måtte politiet be et stort antall ungdommer, deriblant flere russ om å snu, da de var på vei mot Vigeland Hovedgård for å feste sent fredag kveld.

Senere fikk politiet beskjed om at rundt 200 ungdommer var tilbake på stedet og måtte på nytt rykke ut for å få avsluttet festen.

