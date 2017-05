Enighet på Stortinget om at barn ikke kan miste statsborgerskapet hvis foreldrene har løyet

– Det en forelder måtte ha gjort, skal jo ikke en uskyldig part straffes for, sier generalsekretær Hilde Frafjord Johnson i KrF til TV 2.

– Det er totalt urimelig, og det kan vi ikke leve med som en rettsstat, sier Johnson.

Ifølge kanalen vil alle partiene på Stortinget tirsdag gå inn for en lovendring som innebærer at man ikke kan miste statsborgerskapet dersom det kommer fram at foreldre eller besteforeldre ikke har snakket sant om sin nasjonalitet.

KrF mener vedtaket også bør omfatte dem som allerede har mistet statsborgerskapet den siste tiden.

(©NTB)