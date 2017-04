Gunhild Stordalen skal dele scene med Barack Obama

– Jeg synes det er utrolig kult at Barack Obama velger å gjøre sin første offisielle opptreden etter at han gikk av som president på en konferanse om mat og innovasjon, og er veldig stolt av å få stå på samme scene som ham, sier Stordalen til VG.

De to skal delta på den store matinnovasjonskonferansen Seeds & Chips som arrangeres fra 8. til 11. mai. Konferansen har mye til felles med Stordalens årlige EAT-konferanse, som også har som formål å bidra til at verdens befolkning får nok sunn mat, produsert på en bærekraftig måte.

Håper å få invitere Obama

– Jeg håper å få muligheten til å invitere Obama til et fremtidig EAT-forum, eller kanskje enda mer spennende, Michelle Obama. Som førstedame har Michelle jobbet aktivt for å redusere barnefedme og sikre bedre mat til amerikanske barn, sier Stordalen.

– Vi er svært glade over å ha både tidligere president i USA Barack Obama og Gunhild Stordalen som våre viktigste foredragsholdere på årets klima-toppmøte, sier Marco Gualtieri, grunnlegger og styreleder i Seeds & Chips, i en pressemelding.

Teknologiske løsninger

EAT understreker at deres konferanse har mye til felles med Seeds & Chips, men at sistnevnte har mer vekt på entreprenørskap, teknologiske løsninger og innovasjon.

– Innovasjon og teknologiske fremskritt vil være en viktig del av løsningen for en sunn, bærekraftig og velsmakende fremtid. På kort tid har Seed & Chips blitt en internasjonal arena for å samle entreprenører, investorer og næringslivsledere fra hele verden for å vise fram nyskapende ideer og praktiske løsninger på mat og matproduksjon, sier Stordalen.

Hun opplyser at EAT Foundation inngikk nylig et samarbeid med Seeds & Chips.

–Vi har felles mål, understreker hun.

(©NTB)