Brende om Nord-Korea: Må finne fredelige løsninger

– Jeg setter pris på at paven har lagt merke til Norges internasjonale engasjement for fred i flere konfliktområder blant annet i Colombia, hvor vi har hatt en nær dialog med den katolske kirke, skriver Brende i en kommentar formidlet NTB og andre medier som har kontaktet Utenriksdepartementet om saken.

Her blir det verken bekreftet eller avkreftet at Norge har påtatt seg eller stilt seg til disposisjon som mekler eller tilrettelegger i Nord-Korea-striden. På spørsmål om ministeren kan svare på dette, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg:

– Vi kommenter ikke på eventuelle roller for Norge i fred og forsoningsarbeid.

Pave Frans tok til orde for forhandlinger for å løse den spente situasjonen med Nord-Korea da han snakket med reportere lørdag.

– Det er mange meklere i verden som har stilt seg til disposisjon. For eksempel er Norge rede til å hjelpe, sa paven.

Brende sier Norge følger situasjonen tett.

– Nord-Korea var også et sentralt tema i mine møter i Kina nylig. Norge støtter fullt opp om sikkerhetsrådsresolusjonene om sanksjoner mot Nord-Korea, sier Brende videre.

– Det er viktig at spenningsnivået ikke eskalerer. Den anspente situasjonen på Koreahalvøya krever at verdenssamfunnet styrker sine bestrebelser for å redusere spenningsnivået og finne fredelige, diplomatiske og politiske løsninger i konflikten. Målet må være å få Nord-Korea tilbake i forhandlingssporet, og at landet lever opp til sine internasjonale forpliktelser, avslutter han.

(©NTB)