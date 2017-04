Rekkehusbrann i Akershus er slukket

Ved 01.30-tiden lørdag melder Romerikes 110-sentral på Twitter at brannen er slukket, og at det pågår etterslukking på stedet. Sentralen rykket ut etter meldinger om en brann i to leiligheter i et rekkehusbygg i Korshagen på Skedsmokorset natt til lørdag.

Operasjonsleder Ronny Årstein i Øst politidistrikt opplyste overfor NTB at det brant i to av totalt åtte leiligheter i rekkehuset. Årstein sa det var full fyr i de to leilighetene. Nødetatene jobbet med å få oversikt over alle beboerne.

– Nå drives det slukningsarbeid, og vi jobber med å vurdere evakuering av boliger i nærheten, sier Årstein.

Politiet fikk melding om brannen klokka 00.36 lørdag.

Vaktleder Jan Fausk ved Romerikes 110-sentral sier til Romerikes Blad ved 01.10-tiden at de rykket ut til stedet med mannskaper fra flere brannstasjoner.

