Ofrene minnet på ettårsdagen for Turøy-ulykken

– I dag har vi hedret 13 kolleger, og det har vært en god og verdig samling, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil, ifølge Bergensavisen.

Sammen med sjef for norsk sokkel Arne Sigve Nylund var han med på båtturen som gikk fra Hjellestad kai til området der helikopteret styrtet 29. april i fjor. Også representanter for de andre sju selskapene ofrene jobbet for, sjømannsprest og støtteapparat var med.

Båtturen er en del av en samling for pårørende som arrangeres for tredje gang.

Det ble lagt ned blomster på stedet der helikopteret styrtet på vei fra Gullfaks B til Flesland.

Helikopteret var av typen Super Puma fra Airbus. Fredag la havarikommisjonen fram sine foreløpige konklusjoner om ulykken. Her heter det at ulykken var forårsaket en sprekk i et tannhjul førte til et tretthetsbrudd i girboksen.

