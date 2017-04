Tre dømt for innsidehandel i Funcom-saken

– Vi går grundig gjennom dommen og tar en vurdering på om vi skal anke. Vi er tilfreds med at de tre er domfelt for innsidehandel, sier politiadvokat Lars-Kaspar Andersen i Økokrim til NTB fredag.

Den tidligere administrerende direktøren i Funcom er dømt til 11 måneders ubetinget fengsel og til en inndragning på over 7,8 millioner kroner for innsidehandel, men ble frifunnet for markedsmanipulasjon.

Den tidligere nestlederen i selskapet (50) er dømt til fengsel i ett år og en måned, samt en inndragning på over 4,7 millioner kroner. Den tidligere finansdirektøren (47) i Funcom er dømt til fengsel i 85 dager og en inndragning på over 290.000 kroner.

To av de tre domfelte er fradømt retten til å drive virksomhet, være daglig leder av et selskap, og å sitte i et selskaps styre. Alle tre er dømt til ubetinget fengsel.

– Vi deler den oppfatning som dommeren gir uttrykk for, nemlig at alle tre domfelte hadde sentrale tillitsverv og innsidehandelen utgjorde derfor alvorlig tillitsbrudd overfor selskapet og undergraver tillit til Funcom-aksjen, sier Andersen til NTB.

Den tidligere markedsdirektøren i selskapet er frifunnet på alle punkter.

(©NTB)