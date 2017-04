Røros lufthavn ble stengt etter sprengstoffutslag – funnet var ufarlig

Kort tid før klokken 15 torsdag ble området rundt Røros lufthavn sperret av etter at politiet innførte sikkerhetstiltak mens de undersøkte to pakker som skulle sendes som frakt på flyplassen. «Bombesnifferne» i sikkerhetskontrollen hadde indikert utslag på to kolli, og politiets bombegruppe rykket ut til flyplassen i to helikoptre. De ankom klokken 20, og en time senere konkluderte de med at funnet ikke var noe som truet sikkerheten på flyplassen.

– Vi er glade for at det ble avdekket at det ikke var noe sprengstoff eller noe farlig, sier lufthavnsjef Gudbrand Rognes til NTB etter en debrief med politiet på Røros lensmannskontor sent torsdag kveld.

Kjenner avsender og mottaker

Det var personalet på flyplassen som varslet politiet om funn av sprengstoff etter en rutinesjekk av kolliene. Lufthavnsjefen oppsummerer etter dagens hendelse at rutinene ble fulgt.

– Vi skal evaluere hele situasjonen og se om vi kan lære noe av det hele, men siden det ble som det ble, ser vi på det som en nyttig øvelse, sier han.

Området ble frigitt cirka klokken 21.15. Politiet opplyser at de kjenner avsenderen og mottakeren av lasten, og innholdet er kjent. På Twitter skrev de at det var indikasjoner på at lasten enten har vært i kontakt med sprengstoff, eller at det har vært eller er sprengstoff i den, men dette ble senere avkreftet.

Sperret område

Et område på 500 meters avstand rundt terminalbygget ble sperret av, og passasjerer ble nektet å komme inn i avgangshallen. Widerøes flyging fra Røros til Oslo, som skulle hatt avgang klokken 15.15, ble innstilt. Klokken 19.20 skulle det etter planen lande et fly fra Oslo lufthavn, men også dette ble innstilt. Passasjerer får heller ikke bli med morgenflyet fra Røros til Oslo klokken 6.35 fredag.

–Rundt 100 passasjerer er berørt. Vi kan ikke annet enn å beklage når sånt skjer, men vi ber om forståelse om at vi setter sikkerheten først, er føre var og undersøker, sier Rognes.

Jernbanen som går forbi flyplassen, i retning Røros mot Trondheim, ble også stengt under hendelsen, opplyser NSB.

(©NTB)