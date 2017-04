Lommedalen-saken utsatt på ubestemt tid

Det får NTB opplyst av partene i saken, aktor og førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe og forsvarer og advokat Aasmund Sandland, fredag.

– Det er foreløpig for tidlig å si noe om når saken kan berammes på nytt, skriver Dymbe i en pressemelding.

Tilpasninger

Dommeren, sorenskriver Pål Prestesæter, viser i en pressemelding til en legeerklæring for den 45 år gamle moren til avdøde Angelica Heggelund (13).

– På bakgrunn av opplysningene om at det er utilrådelig å fortsette straffesaken ut fra hennes helsetilstand, har retten besluttet å utsette hovedforhandlingen på ubestemt tid, skriver Prestesæter.

Legeerklæringen er datert 26. april. I en epost sorenskriveren sendte til Domstolsadministrasjonen fredag, fremgår det at det er lagt vekt på at legen er informert om tilpasningene som er gjort for tiltalte for gjennomføringen av saken, og at hun også er forespurt om det er mulig å gjøre ytterligere tilpasninger.

– Legen har opplyst at det ikke er mulig, avslutter dommeren.

Moren er tiltalt for grov mishandling etter at datteren hennes døde av avmagring i familiens hytte på Beitostølen 31. desember 2015.

Hentet i ambulanse

Saken startet mandag denne uken, men ble utsatt allerede tirsdag da tiltalte, som har diabetes type 1, ble hentet med ambulanse etter å ha fått problemer med blodsukkeret.

Allerede mandag måtte hun ta lengre pauser. Under utspørringen tirsdag om oppholdet på hytta der datteren senere ble funnet død, stoppet det helt opp. Hun ble til slutt hentet med ambulanse og kjørt til sykehus der helsetilstanden hennes er vurdert av en spesialist.

Avdødes far, som er amerikansk statsborger med ukrainsk bakgrunn, har fulgt saken og skulle etter planen ha vitnet onsdag. Han opplyste til NTB tirsdag at han reiser fra Norge 5. mai, og han får dermed ikke forklart seg.