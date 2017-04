Hauglie vil la avlastere for barn jobbe mer 

I en høyesterettsdom fra juni i fjor ble det fastslått at avlastere som har barn boende hos seg en helg, er ansatt i kommunene som arbeidstakere, ikke oppdragstakere som tidligere. Dermed er det arbeidsrettslig lovgiving som gjelder, noe som skapte usikkerhet og frykt for at gode avlastningsordninger ville forsvinne.

– Det har oppstått usikkerhet om avlastningstilbudet flere steder etter Høyesteretts avgjørelse. Jeg har fått flere signaler om at rettstilstanden gjør det utfordrende å organisere et godt og forsvarlig tjenestetilbud i kommunene. Dette er alvorlig, sa Hauglie i Stortinget i mars.

Siden den gang har Hauglie hatt møter med både helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner (H), barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp), samt KS og Fagforbundet. Nå foreslår statsråden en forskriftsendring som gjør at avlastere kan jobbe lenge uten at dette kommer i konflikt med arbeidsmiljøloven, melder NRK.

– Vi utvider arbeidsuka til 88 timer slik at det er mulig for dem som trenger helgeavlastning å kunne få det innenfor loven. Det vil ivareta det store flertallet av avlastningsbehovene, og vi tror at det er en god løsning, sier Hauglie til kanalen.

– Høyesterettsdommen gjorde det umulig å ha så lange vakter sammenhengende, uten hviletid. Det vi nå gjør, innebærer at det er mulig med 48-timersvakter, det vil si at helgen blir ivaretatt innenfor loven. Det betyr at de fleste av dem som trenger avlastning, nå vil kunne få det, samtidig som vi også ivaretar behovene til dem som skal avlaste, sier statsråden.

