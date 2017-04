Fortsatt kritisk for én person etter scooterulykken på Svalbard

To personer måtte fraktes til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø for videre behandling etter ulykken, som politiet fikk melding om ved 18-tiden torsdag kveld.

– En pasient er fortsatt kritisk skadd og får avansert intensivbehandling ved UNN Tromsø. Den andre pasienten som ble fraktet til Tromsø, er nå utenfor fare, opplyser sykehuset fredag kveld.

Tre andre personer i scooterfølget fikk medisinsk tilsyn ved Longyearbyen sykehus og er utskrevet. Alle de involverte var utsatt for moderat til livstruende nedkjøling, opplyser sykehuset.

Mannskaper fra sykehuset fløy til Svalbard med to ambulansefly etter den alvorlige snøscooterulykken, men på grunn av værforholdene hadde ikke flyene kapasitet til å frakte nødvendig medisinsk personell. Det kan ha gått utover de to alvorlig skadde pasientene, mener overlege Mads Gilbert ved akuttmedisinsk klinikk på UNN.

– Det er en totalt uholdbar situasjon. Det er et betydelig tidstap for kritisk, livstruende skadde pasienter, sier Mads Gilbert til avisa Nordlys.

– Trodde det var trygt

Ulykken skjedde da et reisefølge på om lag 20 russiske turister og fire guider var på vei fra Pyramiden til Longyearbyen. De var på en fem dagers snøscootertur på Svalbard med det russiske reiselivsselskapet Arctic Travel Company Gruman.

– Det var ingen beskjed om at isen ikke var god nok. Vi har brukt ruten hele april uten signaler om at den ikke var trygg, sier markedsføringsansvarlig Katerina Zwonckova til NRK. Hun legger til at det ifølge selskapet er Sysselmannens kontor som vurderer om rutene er gode nok, og at de har sendt planlagte ruter dit før de selger billetter til sine ekspedisjoner.

Etterforsker

Sysselmann Kjerstin Askholt arbeider nå med å etterforske og få oversikt over hendelsen, samtidig som hun svarer på henvendelser fra pårørende etter at krisetelefonen ble stengt fredag formiddag.

Hun sier til Svalbardposten at hun ikke vet hvilke vurderinger som ble gjort av turoperatøren, men blir senere konfrontert med uttalelsene fra Arctic Travel Company Gruman av NRK.

– Vi har ikke noe godkjenningsregime på Svalbard for turopplegg. Operatørene melder inn sitt generelle opplegg til Sysselmannen. Om Sysselmannen mener det generelle opplegget ikke virker tilfredsstillende, kan vi stille tilleggskrav, sier hun til kanalen, og legger til at operatøren har ansvaret for sikkerheten på turene.

I lys av ulykken fraråder hun folk sterkt fra å kjøre på Tempelfjorden nå.

