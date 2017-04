Bombegruppa til Røros lufthavn for å undersøke gjenstand

Ved 13.30-tiden torsdag ble Røros lufthavn sperret av etter at politiet innførte sikkerhetstiltak mens de undersøkte bagasje på flyplassen.

To timer senere meldte politiet at de kjenner avsenderen og mottakeren av lasten, samt at innholdet er kjent. På Twitter skriver de at det er indikasjoner på at lasten enten har vært i kontakt med sprengstoff, eller at det har vært eller er sprengstoff i den nå.

Rett før klokka halv ni ankom politiets bombegruppe flyplassen med helikopter, men politiet har ingen formening om når de vil være ferdig med arbeidet.

Undersøkelser

– Det er gjort undersøkelser av pakken, og den hadde spor av sprengstoff, sier politibetjent Øyvind Unsgård til NRK.

Det var rørosnytt.no som var først ute med å melde at flyplassen ble sperret etter at en av «bombesnifferne» i sikkerhetskontrollen gjorde utslag.

Personalet på flyplassen varslet dermed politiet om funn av sprengstoff på en pakke, og politiets bombegruppe fra Oslo ble sendt til Røros.

Sperret område

Et område på 300 meters avstand rundt funnet ble sperret av, og passasjerer ble nektet å komme inn i avgangshallen. Widerøes fly fra Røros til Oslo, som skulle hatt avgang klokka 15.15, ble også innstilt.

Jernbanen som går forbi flyplassen ble også stengt, opplyser NSB.

Politiet opplyser at de ikke vet hvor land tid det vil ta før Røros lufthavn kan åpnes igjen. Klokka 19.20 skulle det etter planen lande et fly fra Oslo lufthavn, men dette ble innstilt.

