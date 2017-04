Oslo kommune sikrer seg arvesølvet

– Dette er den mest omfattende avtalen byrådet har jobbet med. Det er den største krafttransaksjonen som noen gang er gjennomført i Norge, fastslo en tydelig stolt byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse i rådhuset onsdag formiddag.

– Avtalen gir Oslo kommune kontroll over selve arvesølvet, som vil bidra til å sikre inntektene til Oslos innbyggere i generasjoner fremover, legger han til.

Finansierer seg selv

I dag eier Oslo kommune 53,7 prosent av Hafslund, mens det finske energiselskapet Fortums eierandel er 34,3 prosent. Byrådets forslag innebærer i korte trekk at Oslo kommune tar Hafslund av børs. Deretter kjøper Oslo kommune ut Fortum, og til sist innløses minoritetsaksjonærene.

– Dette er den største handelen innenfor kraft noensinne. Transaksjonen finansierer seg selv ved at prisen Oslo kommune må betale dekkes inn av salget av eiendeler til Fortum, sier byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (Ap).

Fortum blir altså med videre. Avtalen innebærer at Oslo kommune får full kontroll over nettselskapet og 90 prosent eierskap i Hafslunds produksjon av vannkraft. Fortum overtar på sin side hele delen som primært driver med strømsalg. Deretter blir Oslo kommune og Fortum likeverdige eiere av Varme, som slås sammen med Klemetsrudanlegget AS.

I tillegg blir Hafslund Produksjon et datterselskap av Oslo kommunes heleide kraftselskap E-CO energi. Dette blir Norges nest største nettselskap i Norge.

Stabile inntekter

– Godt eierskap krever mer enn å sitte stille. Vi skal ikke bare beskytte, men også videreutvikle kommunens eierskap. Denne avtalen er en svært god løsning for Oslo kommunes innbyggere, klimamålene og fremtidige generasjoner, framholder Raymond Johansen.

Han understreker at offentlig eierskap over evigvarende naturressurser og viktig infrastruktur, samt rendyrkingen av Hafslund som et heleid nettselskap, er en helt sentral målsetting for byrådet.

At Fortum overtar alt som har med strømsalg å gjøre, skyldes at dette ikke er en naturlig oppgave for Oslo kommune, sier Johansen.

– Med denne avtalen sikrer vi offentlig eierskap til arvesølvet i kraftsektoren, stabile inntekter fremover og får en strategisk partner som vil bidra til det grønne skiftet i Oslo, sier Johansen.

Håp om inspirasjon

Lederen av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp), er svært fornøyd med at Oslo kommune sikrer fellesskapets eierskap til Hafslund og ikke minst offentlig eierskap til vannkraften.

– Det er en viktig oppfølging av ønsket om å sikre offentlig eierskap til arvesølvet vannkraft. Jeg håper at Oslo kommunes kjøp både vil inspirere andre kommuner til å kjøpe vannkraft og ikke minst hindre at kommuner fristes til å selge vannkraft, sier Pollestad til NTB.

– I regjering selger Høyre og Frp så mye som de kan. I byråd i Oslo sørger SV, Ap og MDG for å hente verdiene tilbake til fellesskapet, konstaterer SV-leder Audun Lysbakken.

På Oslo Børs hoppet Hafslunds A- og B-aksjer begge opp over 11 prosent etter nyheten om avtalen onsdag formiddag. Bakgrunnen for børshoppet er trolig kommunens tilbud på 100 kroner per aksje, minus utbetalt utbytte for 2017. Tirsdag var aksjeverdien 85,25 og 85,5 kroner per aksje.

