Helgesen tar ikke selvkritikk

– Det en statsråd og en regjering må gjøre, er å følge norsk lov og de internasjonale forpliktelsene vi er bundet av, sier Helgesen til NRK og framholder at han ikke kunne gjort noe annerledes i den betente saken.

Det skapte rabalder da Helgesen før jul i fjor fastslo at bare 15 av 47 ulv som rovviltnemndene hadde vedtatt å ta ut, kunne skytes. Stortinget ba i vinter Helgesen om å komme med en løsning på hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak. Løsningen om å endre naturmangfoldsloven slik at det kan bli lettere å starte lisensjakt, falt ikke i god jord blant de folkevalgte.

Helgesen påpeker at det er forvaltningens aller beste jurister som har vurdert loven. Han sier det ville vært feil å ikke ta hensyn til de klare juridiske rådene han har fått. Han lover imidlertid å legge Stortingets vedtak til grunn for ulvepolitikken i framtiden.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad vil fremme mistillitsforslag mot Helgesen i Stortinget tirsdag klokken 10, selv om det allerede er klart at forslaget om å kaste statsråden ikke vil få støtte.

– I dag kommer Stortinget til å gjøre et vedtak for tredje gang der statsråden blir overstyrt. Senterpartiet har ikke tillit til at statsråden vil følge opp Stortingets vedtak på en lojal måte, sier Arnstad. Hun reagerer særlig på at Helgesen antyder at Stortinget ikke vil følge loven.

– Det er feil historiefortelling. Det Stortinget i dag ber regjeringen om, handler om paragraf 18 C i naturmangfoldsloven som Justisdepartementets lovavdeling aldri har vurdert. Den gir mulighet for et uttak langt utover det departementet har gitt inntrykk av, og det har vi også god støtte for blant juridisk ekspertise som har vært i høring i komiteen underveis i denne behandlingen, sier Arnstad.

Helgesen mener naturmangfoldsloven må endres for at man skal kunne ta ut så mange ulv som Stortinget ønsker, og at forslaget hans ville gitt større fleksibilitet i forvaltningen og dermed mulighet til å skyte flere ulv i ulvesonen.

