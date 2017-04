EU-kommisjonen gransker Telenor i Sverige

I en børsmelding opplyser Telenor at EU-kommisjonen innledet undersøkelser i Sveriges lokaler i Stockholm tirsdag.

– Undersøkelsen gjelder mulig misbruk av kollektiv dominerende stilling og/eller mulig konkurransebegrensende samarbeid mellom nettverksoperatørene i mobilmarkedet, opplyser selskapet.

Telenor understreker at selskapet har strenge interne regler og prosedyrer for overholdelse av lover og regelverk, og at man vil samarbeide med EU-kommisjonen for å sikre at kontrollen blir gjennomført på en mest mulig effektiv måte.

– Telenor har ut over dette ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.

I november i fjor varslet Konkurransetilsynet her hjemme at de vil ilegge Telenor et gebyr på 906 millioner kroner for misbruk av dominerende stilling ved å legge hindringer i veien for etableringen av et konkurrerende tredje mobilnett.

Telenor hadde frist på å svare på varselet 7. april.

