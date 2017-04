Misjonsgeneral dropper Ap og melder overgang til KrF

Rune Edvardsen, som er kritisk til Arbeiderpartiets innvandringspolitikk og partiets holdning til kristendom i skolen, har tidligere truet med å melde overgang. Nå gjør han alvor av trusselen.

Da vedtaket om at K-en i KRLE-faget skulle bort var fattet, postet Edvardsen på sin Facebook-profil et skjermbilde fra KrFs nettside med teksten «Takk for innmeldingen!»­, som dokumentasjon på byttet til nytt parti, skriver Dagen.

–Fra i dag er jeg medlem i KrF. Godt valg alle sammen, skrev Edvardsen.

Han er daglig leder ved misjonsorganisasjonen Troens Bevis i Sarons dal i Kvinesdal, som driver misjonsvirksomhet over hele verden.

Ap-leder Jonas Gahr Støre, som selv ønsket å beholde K-en, synes partibyttet er leit.

– Han er en klok person. Det er han sikkert også etter at han har gjort dette, men den K-en kom til for tre og halvt år siden. Den var der ikke før. Det at den etter vår mening bør gå bort, endrer jo ikke innholdet i det faget og heller ikke innholdet i den politiske holdningen til det faget, sier Støre til Dagen.

