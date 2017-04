En av fem vil slutte i jobben for å bli gründer

Av 33 land i rekrutteringsselskapet Randstad Workmonitors analyse, kommer Norge på 20. plass med 21 prosent som sier de kunne tenke seg å starte for seg selv, skriver Dagens Næringsliv.

Administrerende direktør Eivind Bøe i Randstad Norge kaller det et interessant paradoks.

–Sju av ti nordmenn synes norske myndigheter aktivt støtter gründerbedrifter, og her scorer vi over det globale gjennomsnittet. Norge er altså et av landene med best forutsetninger for å skape noe nytt, men samtidig er vi blant dem som er minst villige til å satse. Det sier antakelig mye om nordmenns søken etter trygghet, og om lav arbeidsledighet og våre gode lønns- og sosiale ordninger, sier han til avisen. På topp kommer India med 56 prosent som ønsker gründer-livet.

På spørsmål om arbeidstakere vil starte for seg selv om de mister jobben, svarer 28 prosent i Norge ja.

