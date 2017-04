27-åring på tiltalebenken for nettovergrep mot 53 jenter

Det er satt av to måneder til rettssaken som vil pågå i Oslo tingrett helt fram til 23. juni. Den elleve sider lange tiltalen omfatter trusler, voldtekt og overgrep mot 53 jenter mellom 12 og 17 år. Overgrepene skal ha skjedd over en periode på to år.

Statsadvokat Anders Mandal Funnemark sier det er en omfattende sak med alvorlige sedelighetsforbrytelser.

– Dette er en omfattende sak med 53 fornærmede og gjelder alvorlige sedelighetsforbrytelser, herunder blant annet voldtekter begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte, sier Funnemark til NTB.

Nettovergrep

Strafferammen er fengsel i inntil 21 år, og enkelte av postene har blitt behandlet av Riksadvokaten.

– Det som skiller saken fra andre sedelighetssaker er at det ikke har vært fysisk kontakt mellom tiltalte og de fornærmede, og det er utelukkende såkalte nettovergrep det her dreier seg om, sier Funnemark.

Ifølge tiltalen har 27-åringen blant annet utgitt seg for å være russ og lovet jentene at de skulle få feste på en russebuss. På den måten har han fått unge jenter til å sende ham bilder, for deretter å true med å spre bildene.

– Under trusler om publisering av disse bildene, så har han truet dem til å begå handlinger med seg selv som tilsvarer seksuell omgang. Og det er definert som voldtekt, har Funnemark tidligere sagt til NRK.

Oslo-mannen jobbet som aktivitetsleder ved en skole, men ingen av de fornærmede er i barneskolealder. Mannens forsvarer Jørgen Nicolai Hilsen Mowinckel opplyser til NTB at 27-åringen i all hovedsak har erkjent det han er tiltalt for.

Mange saker

Flere menn er dømt til både forvaring og lange fengselsstraffer for nettovergrep i tilsvarende saker de siste månedene. Riksadvokat Tor-Aksel Busch har nylig slått fast at misbruk og overgrep mot barn er et økende samfunnsproblem og ber i et rundskriv til politi og påtalemyndighet om grundigere og raskere etterforskning.

I en lignende rettssak som startet i Hedmarken tingrett tirsdag, er en 20 år gammel mann tiltalt for overgrep mot til sammen 39 jenter. De fleste av forholdene dreier seg om nettovergrep, og også denne mannen har ifølge tiltalen truet, lurt og lokket jentene til å sende seksualiserte bilder og videoer av seg selv.

I februar ble en 22-årig mann dømt til fengsel i ni år for nettovergrep mot 31 unge jenter mens han gikk på skole på Karmøy. Måneden før ble en 44 år gammel mann fra Elverum dømt til forvaring i tolv år for nettovergrep mot 38 jenter. I desember dømte Bergen tingrett en 66 år gammel mann til åtte års fengsel for nettovergrep mot til sammen 62 barn i Norge og på Filippinene.

(©NTB)