Dab-nedtur i nord for de store

I Bodø-området har P4 og Radio Norge mistet rundt halvparten av lytterne etter at Nordland var først ut i det som noe upresist ofte omtales som FM-slukkingen, melder Medier 24. For mens de riksdekkende kanalene flytter over til det nye radionettet, skal lokalradioene fortsette FM-sendingene i noen år til. Og for dem som fortsatt er der de alltid har vært, har rikskanalens flytting gitt et løft.

– Sammenlignet med første kvartal i 2016, har lokalradio doblet sin oppslutning i de 13 første ukene med dab i mediedistrikt Bodø, sier styreleder Svein Larsen i Norsk Lokalradioforbund. Han presenterte ferske lyttertall fra Kantar TNS da forbundets landskonferanse startet fredag.

– Samme undersøkelse viser at P4 og Radio Norge sliter betydelig. P4 har gått fra 7.000 lyttere daglig, til 2.500 i Bodø-området. Radio Norge taper 50 prosent i forhold til samme kvartal i fjor, sier Larsen. Samtidig understreker han at det fortsatt er tidlig, og at tallene forbundet hans har bestilt ikke er noen endelig fasit.

