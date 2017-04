Over 50 miner i Oslofjorden skal sprenges de neste ukene

– Mange av disse er britiske bunnminer droppet fra fly under andre verdenskrig, og inneholder relativt store sprengladninger ­– opp mot 500 kilo netto eksplosivinnhold, men muligens også større, sier minedykkeroffiser, orlogskaptein Wiggo Korsvik fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Det er Forsvaret som sammen med NATO skal gjennomføre mineryddingsoperasjonen som har fått navnet Operasjon Østerled 2017. Minene ble første gang registrert av Sjøforsvaret i forbindelse med tilsvarende operasjoner i 2012 og 2014.

De fleste av de over 50 minene som er funnet på sjøbunnen, ligger nord av Bastøy utenfor Horten. Forsvaret opplyser at det kan komme rystelser, høye drønn og vannsøyler fra havet når minene blir sprengt. Minene vil bli flyttet fra der de ligger til grunnere vann for å spare miljøet mest mulig.

– Bastøybukta er planlagt som sprengningssted for de minene som ligger utenfor Horten. I nærheten befinner det seg blant annet et ankringsfelt for store fartøy og som Kystverket ønsker gjenåpnet. I tillegg ligger noen av disse minene veldig nærme fergeleiet til Bastø-Fosen-fergene, sier Korsvik.

Forsvaret vil varsle både politi, Kystverket og andre nødvendige etater i forkant av hver sprengning, samt å sørge for vakthold og sikring i de områdene det skal sprenges. Yrkesdykkere og sportsdykkere bes imidlertid om å være spesielt oppmerksomme på dette varslet.

