Knapt flertall tror på Støre som statsminister etter valget

Den nåværende statsministeren får 44,1 prosents oppslutning, mens 4,5 prosent av en eller annen grunn tror at det blir en helt annen enn de to som havner som norsk statsminister etter høstens valg.

– Jeg tenker dette reflekterer meningsmålingene for tiden hvor det er et knapt rødgrønt flertall, sier statsminister Erna Solberg (H) til TV 2.

De siste meningsmålingene har vist at det ville blitt et rødgrønt flertall på Stortinget hvis det hadde vært valg nå, men samtidig har Ap gått tilbake i oppslutning på partimålingene, som domineres av en voldsom framgang for Senterpartiet.

– Nå er det min jobb å få folk til å stemme på borgerlige partier til valget slik at de begynner å tro på at det kan være meg som er statsminister etter valget og at vi får et flertall på Stortinget som ikke ønsker et regjeringsskifte, sier Solberg.

