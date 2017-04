Frp-topper krever tiggeforbud

– Det beste hadde vært et nasjonalt forbud. Men når det enn så lenge ikke er flertall for dette på Stortinget, er min klare oppfordring at man lokalt tar tak i dette og fremmer vedtak om å forby tigging i de største byene, sier justisminister Per-Willy Amundsen til NRK.

I likhet med mange andre norske politikere, reagerer han sterkt på NRK-dokumentaren «Lykkelandet» som dokumenterer organisert kriminalitet i tiggermiljøet i Bergen, med bakmenn som tjener penger på blant annet prostitusjon og narkotika.

Carl I. Hagen og Tommy Skjervold, som sitter i Frps bystyregruppe i Oslo, har skrevet et forslag hvor de tar til orde for tiggeforbud i hovedstaden.

– Det er kun et aktivt håndhevet forbud mot tigging som kan medføre at romfolk avstår fra å komme til Oslo, og derfor fremmer vi forslag om umiddelbar endring av Oslos politivedtekter, skriver de to Frp-politikerne i sitt forslag.

Fortvilede tiggere

På Robin Hood-huset, som er et tilbud for økonomisk vanskeligstilte i Bergen, fikk flere av byens tiggere torsdag se «Lykkelandet»

– Jeg tigger for å overleve, men nå er jeg redd for å bli utsatt for vold og trakassering, sier rumenske Calin Stela til NRK etter å ha sett dokumentaren.

Hun sier videre at hun ikke har fått en eneste mynt i koppen sin av bergenserne etter at Brennpunkt-dokumentaren ble sendt tirsdag.

– De fleste som var her for å se dokumentaren, var opprørte, sinte, lei seg og overrasket. De kjenner seg stigmatisert, sier Ingrid Husevåg Døskeland, rådgiver ved stiftelsen Robin Hood-huset, som er et tilbud for økonomisk vanskeligstilte i Bergen.

Sier nei til forbud

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo ønsker ikke et lokalt tiggeforbud i hovedstaden.

– Det vi trenger er politi for å løse politioppgaver. Denne formen for kriminalitet løses ikke av et kommunalt tiggeforbud, sier Johansen.

Sosialbyråd Erlend Horn (V) i Bergen vil heller ikke ha noe forbud.

– Vi kommer til å fortsette vår politikk, og vil ikke ha et tiggeforbud. Men dette er en øyeåpner på at det finnes personer som utnytter systemet som er der for å hjelpe de svakeste. Det må vi ta på alvor, og sørge for at det er de som trenger hjelp som får det.

(©NTB)