Brende advarer mot europeisk giftcocktail

– Noe av det som har skjedd i vår fortid kan skje i vår fremtid dersom vi ikke greier å håndtere nasjonalismen, proteksjonismen og populismen, sa Brende, da han torsdag presenterte noe av innholdet i den kommende stortingsmeldingen om utenriks- og sikkerhetspolitikk, sammen med forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H). Selve meldingen blir først offentliggjort når den legges fram i statsråd fredag.

Økende nasjonalisme i Europa og motstand mot EU er blant usikkerhetsfaktorene.

– Valget i Tyskland er jeg ikke spesielt bekymret for, der er det stabilitet i vente. Det som ser veldig dramatisk, ut er det franske valget på søndag. I verste fall får vi en utgang der franskmennene må velge mellom Marine Le Pen og en annen på den andre siden som minner om henne både i syn på EU og NATO, advarer Brende.

Den venstreradikale kandidaten Jean-Luc Mélenchon har den siste tiden stormet framover på meningsmålingene, og presidentvalget kan dermed bli en duell mellom to ytterliggående politikere. Brende tilføyer at han ikke tror det er det som vil skje, men han vil likevel ikke utelukke det.

Brende frykter at det franske valget kan true «aksen Berlin-Paris» i det europeiske samarbeidet.

-Den er helt avgjørende, og er ikke blitt mindre avgjørende etter det ulykksalige Brexit, sier utenriksministeren.

Ikke enige om noe?

Søreide bekymrer seg også for samarbeidet i store internasjonale organisasjoner, som har vært viktig for Norge.

– Min største frykt er at vi kommer i en situasjon hvor landene ikke klarer å enes om løsninger, ikke engang et minste felles multiplum. Da har mange land et veldig stort problem, sier hun.

Både Brende og Søreide tegnet et dystert bilde av tilstanden i internasjonale forhold, med alt for kjente historier om et mer aggressivt Russland, framvekst av voldelig ekstremisme, faren for sammenbrudd i sårbare stater i Nord-Afrika og Midtøsten og et splittet Tyrkia.

Mer bilateralt samarbeid

Blant svarene i stortingsmeldingen er økt satsing på Forsvaret og tettere samarbeid med utvalgte NATO-allierte, nærmere bestemt Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Nederland, samt samarbeid mellom nordiske land.

Både Brende og Søreide avviser at denne satsingen på bilateralt samarbeid vil bidra til fragmenteringen av internasjonale organisasjoner, noe som de selv advarer mot.

– Jeg mener det vil styrke disse organisasjonene at vi jobber nokså tett med dem. Vi har hatt et nært samarbeid med USA, vår viktigste allierte, men når Europa må ta større ansvar for sin egen sikkerhet og øke forsvarsbudsjettene, er det viktig å koordinere og gjøre det tett sammen med utvalgte europeiske land, sier Brende.

FN og OSSE

Brende varsler også økt bistand til sårbare stater i Midtøsten og Nord-Afrika og til Vest-Balkan. Norge vil dessuten jobbe for å få en av de midlertidige plassene i FNs sikkerhetsråd i perioden 2021–22 og formannskapet i Organisasjonen for Sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2020.

Brende varslet at Norge må prioritere «det vesentlige», men strever med å si konkret hva som da skal nedprioriteres.

– Vi kan ikke delta i alle mulige seminarer og konferanser og initiativer som ikke er av sentral betydning for Norge, sier han til NTB.

