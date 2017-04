Sp fremmer mistillitsforslag mot Helgesen i ulvesaken

Helgesen har trenert saken og undergravd Stortingets vilje, ifølge partileder Trygve Slagsvold Vedum. Det var NRK som først omtalte saken onsdag.

Vedum sier partiet var villig til å gi Helgesen en sjanse, men at spørsmålet om mistillit har vært diskutert internt i noe tid.

Håndteringen av ulvesaken de siste månedene har vært slik at han ikke kan fortsette, mener partilederen.

– Målet er å få en statsråd som gjennomfører Stortingets vilje, ikke trenerer, sier Vedum til NTB.

Helgesen selv vil ikke kommentere mistilliten før saken skal opp til debatt i Stortinget neste tirsdag.

– Det er naturlig at jeg kommenterer det der. Dette er en så alvorlig sak i vår parlamentariske statsskikk at jeg velger å kommentere det i Stortinget, sier han.

Ingen støtte til lovforslag

Grunnlaget for mistillitsforslaget er todelt. For det første mener Sp at Helgesen ikke oppfylte den opplysningsplikten han som statsråd har overfor Stortinget med å tidlig nok varsle innsigelsene fra Justisdepartementets lovavdeling. I tillegg har han unnlatt å følge opp Stortingets vedtak, mener partiet. Helgesens forslag om å endre naturmangfoldsloven ble onsdag avvist av en samlet energi- og miljøkomité.

– Han har kommet med et lovforslag som ble helt og fullt nedstemt i Stortinget. Ikke engang hans partifeller ønsket å støtte dette, sier Vedum til NTB.

Fra Høyres stortingsgruppe var det få reaksjoner på mistillitsforslaget.

– Vi kommenterer ikke et mistillitsforslag før det eventuelt fremmes i Stortinget. Vi ser ikke noe grunnlag for mistillit i denne saken, sier stortingsrepresentant Eirik Milde.

Ap har ikke bestemt seg

Arbeiderpartiet har tidligere vært inne på tanken om å fremme mistillitsforslag mot Helgesen.

Miljøpolitisk talsmann Terje Aasland sier tilliten fortsatt er svært tynnslitt og at håndteringen har vært under enhver kritikk. Hvorvidt også Ap vil kaste Helgesen, avhenger av hvordan han svarer i stortingsdebatten til uken.

– Energi- og miljøkomiteen har vedtatt en innstilling som tydelig parkerer regjeringens forslag. Helgesen er nærmest satt under administrasjon. Det som er viktig nå, er at vi får trygghet i at regjeringen kommer til å følge dette opp til punkt og prikke, sier Aasland.

– Om det er tvil om det, får vi ta det derfra og vurdere forholdet, tilføyer han.

-Direkte kvalmt

Mistillitsforslaget vekker dog sterke reaksjoner i SV og Miljøpartiet De Grønne.

– Det er mange grunner til å vurdere mistillit mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Men at han nekter å bryte norsk lov for å drepe ulv er ikke et av dem, sier SVs Heikki Eidsvoll Holmås.

De Grønnes Rasmus Hansson kaller forslaget direkte kvalmt og at Sp og Ap klatrer over hverandre i en populistisk velgerjakt.

– Sp har blitt desperate fordi de og Ap har tapt stormløpet mot naturmangfoldsloven i Stortinget. I dag ble det klart at denne står fast. At Sp nå går amok med et mistillitsforslag vil bli et digert politisk svingslag i tomme lufta, sier Hansson.