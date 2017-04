Flere tar til orde for tiggeforbud

Både på regjeringsnivå og i norske kommuner tas det til orde for å forby tigging i kjølvannet av NRKs dokumentar "Lykkelandet", hvor det kommer fram at et tiggernettverk i Bergen har tjent millioner på organisert tigging, gateprostitusjon, vinningskriminalitet og salg av narkotika.

NRKs dokumentar viser hvordan rundt 140 rumenere styrer markedet for prostitusjon og tigging i Bergen.

Solberg og Listhaug reagerer sterkt

– Jeg reagerer sterkt på dette. Samtidig er ikke dette noe nytt, og problemene påpekte vi også før valget i 2013, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Hun slår fast at Høyre fortsatt ønsker et forbud mot tigging.

– Hvis det er vilje i Stortinget nå, har regjeringen et forslag vi kan komme med raskt.

Sylvi Listhaug (Frp) som nylig har fått barn, og som er i permisjon fra jobben som integrerings- og innvandringsminister, kaster seg også inn i debatten og går til angrep på Senterpartiet.

– Nå må det bli slutt på naiviteten som har preget landet vårt altfor lenge. Frp i regjering foreslo tiggeforbud i 2015. Da sa Senterpartiet nei, og sikret dermed flertall for naiviteten. Nå håper jeg de innser realitetene, og er med på å forby tigging en gang for alle, skriver hun på Facebook.

Begge møter motstand fra SVs Karin Andersen, som ikke vil snu og gå inn for tiggeforbud.

– Alt som vises i dokumentaren er allerede ulovlig. Vi trenger ikke et tiggeforbud for å bekjempe det. Regjeringen vil nok en gang heller gjøre fattigdom mindre synlig. De burde bekjempe de kriminelle, ikke de fattige.

Kommuner vil ha forbud

Dokumentaren har vakt oppsikt i flere norske kommuner.

– NRK-dokumentaren var dråpen i begeret. Vi har en del rumenske tiggere i Os, som blir transportert hit i grupper. Mange av dem har vært svært pågående, spesielt mot barn og eldre. Slik vil vi ikke ha det, sier ordfører Marie Bruarås (H) i Os kommune, som vil ha tiggeforbud.

Kommende mandag skal også bystyret i Stavanger vurdere tiggeforbud på nytt. Det er Frps gruppeleder i Stavanger, Christian Wedler, som har fremmet forslaget, skriver Stavanger Aftenblad.

Sjikane og vold mot tiggere

Politiet opplyser at tiggere i Bergen har blitt utsatt for vold og sjikane etter at NRK tirsdag sendte "Lykkelandet".

– Opplysningene vi er blitt gjort kjent med, går ut på at det har vært flere tilfeller av folk som er blitt sjikanert. Og i ett tilfelle: at en person er blitt slått og sparket, sier visepolitimester Olav Valland i Bergen til Bergens Tidende.

Valland ber om at vold og sjikane mot tiggere opphører umiddelbart.

– Dette er helt uakseptabel atferd, uavhengig av om dem som er utsatt for dette tilhører et organisert tiggermiljø eller ikke, sier han.

Ifølge Robin Hood-huset i Bergen, som hjelper vanskeligstilte, har flere tiggere nå reist hjem.

– I dag har minst elleve personer kjøpt flybilletter hjem til Romania med praktisk hjelp fra ansatte ved Robin Hood-huset. De sier de synes det er utrygt og ubehagelig å være i Bergen nå, sier daglig leder ved Robin Hood-huset, Marcos Amano.

