Nordmenn pågrepet på rånefest i Strömstad

– Én nordmann er tatt for fyllerør, og en annen er innbrakt mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand, sier områdesjef for politiet i Strömstad Nina Heyden til Fredrikstads Blad.

Det var tidvis køer på flere mil inn mot den svenske grensebyen skjærtorsdag.

– Invasjonen har begynt, skriver Strömstads Tidning.

Det har etter hvert blitt tradisjon for mange nordmenn å dra til Strømstad for å feste på skjærtorsdag. I fjor dro så mange som 5.000 nordmenn til det lille stedet, ofte i biler med noen år under panseret. Men i år er det litt roligere ifølge svensk politi.

– Det har vært litt roligere enn det pleier å være, det har gått veldig bra, forteller Johan Hilding i Strömstad-politiet til NRK.

Svensk politi har økt beredskapen, også på grunn av terrorangrepet i Stockholm fredag i forrige uke. Ifølge Strömstad Tidning må besøkende regne med ekstra politikontroller, og ved kjøpesenteret Nordby er det utplassert ekstra politistyrker.

